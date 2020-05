Situation vor Ort Landrat Martin Neumeyer besucht Donau-Gymnasium – Schüler halten Hygienemaßnahmen ein

Landrat Martin Neumeyer verschaffte sich am Montag, 11. Mai, zusammen mit Oberstudiendirektor Dr. Josef Schmid einen Überblick über die aktuelle Situation am Donau-Gymnasium Kelheim nach dem Wiederöffnen der Schule.

Kelheim. Seit 14 Tagen findet für die kommenden Abiturienten der Q12 und seit Montag für die Schüler der Q 11 der Unterricht am Kelheimer Gymnasium wieder statt. Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat für die sukzessive Wiederaufnahme des Schulbetriebs ab dem 27. April umfangreiche Hygienestandards vorgegeben, die die Sachaufwandsträger der jeweiligen Schulen umzusetzen haben.

Das Reinigungsmanagement des Landkreises Kelheim hat in Sachaufwandsträgerschaft für die weiterführenden Schulen diese geforderten Hygienestandards umgesetzt, so auch auch am Donau-Gymnasium in Kelheim. „Das Reinigungsmanagement hat auch am Donau-Gymnasium eine großartige Leistung erbracht, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit und Gesundheit der Schülerinnen und Schüler und das Lehrerkollegium. Die Vielzahl an Anforderungen wurden in allen weiterführenden Schulen des Landkreises umgesetzt, so auch am Donaugymnasium in Kelheim, hierfür möchte ich meinen besonderen Dank aussprechen“, so Landrat Martin Neumeyer. Auch Oberstudiendirektor Dr. Josef Schmid zeigte sich sehr zufrieden und dankbar: „Ich bin sehr beeindruckt, mit welcher Ernsthaftigkeit unsere Schüler der Q11 und Q12 sich an die Hygienemaßnahmen halten und somit der Unterrichtsbetrieb ohne Probleme vonstattengehen kann.“