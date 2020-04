Ein Stück weit Normalität Auch im Landkreis Kelheim startete am Montag wieder der Unterricht

Foto: Stefan Grüttner

Um sich ein Bild vor Ort zu machen, stiegen Stefan Grüttner, Stabsstellenleiter Schülerbeförderung, und Landrat Martin Neumeyer bereits am frühen Montagmorgen, 27. April, um 6.40 Uhr am Bahnhof in Abensberg mit den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen des Donau-Gymnasiums Kelheim in den Bus der VLK 10/ RBO 6018 der Firma Watzinger.