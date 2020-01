Allein, aber nicht einsam Caritas bietet Gruppe für Alleinerziehende an

Die Verantwortung für den Nachwuchs tragen, täglich erster Ansprechpartner für alle Belange sein, den Alltag allein organisieren müssen – diese und weitere Herausforderungen können für manche alleinerziehende Elternteile mitunter belastend sein. Wäre es da nicht schön, wenn man sich mit anderen austauschen und sich gegenseitig Stütze sein kann? Oder man auf die Erfahrungen und praktischen Hilfen anderer zurückgreifen darf?

KELHEIM In der Gruppe für Alleinerziehende, die von der Beratungsstelle für seelische Gesundheit der Caritas Kelheim organisiert wird, ist dies möglich. Die Selbsthilfegruppe trifft sich in der Regel immer am ersten Samstag im Monat ab 11 Uhr im Mainburger Caritas-Sozialzentrum im Maurer-Jackl-Weg 10. Inhalte können Besuche von Festen, Ausflüge, Gespräche, gemeinsames Brunchen und vieles mehr sein. Eingeladen dazu sind alle Alleinerziehenden mit ihren Kindern aus Mainburg und der Umgebung. Sowohl Claudia Sitzmann, Sozialpädagogin bei der Caritas Kelheim, als auch die Teilnehmer freuen sich über neue Interessenten.

Falls Sie an der Alleinerziehendengruppe teilnehmen möchten, etwas dazu beitragen wollen oder noch Fragen dazu haben, melden Sie sich gerne bei der Beratungsstelle für seelische Gesundheit unter der Telefonnummer 09441/ 500726. Hier können Sie auch Termine für ein Einzelgespräch vereinbaren.