Nun ist es also so weit: Bayerns Schulen bis auf weiteres geschlossen!

Bayerns Kinder müssen vorläufig bis 20. April zu Hause betreut werden.

Bayern. Laut Internetseite des Bayerischen Kultusministeriums (Stand, heute 9 Uhr) entwickle sich der Prozess um COVID-19 bedauerlicherweise sehr dynamisch. Daher werde der Unterrichtsbetrieb an den bayerischen Schulen ab Montag, 16. März, bis einschließlich der Osterferien eingestellt.

Wie Bayerns Ministerpräsident Söder auch in einer Pressekonferenz mitteilte, reagiert Bayern mit weitreichenden Maßnahmen auf die Ausbreitung des Corona-Virus. „Da es keine Medikamente gibt, sind wir darauf angewiesen, andere Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung zu verlangsamen", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) heute Vormittag in München.

Alle Schulen, Kindergärten und Kitas werden deshalb bis zum Beginn der Osterferien (6. April) geschlossen, so dass die bayerischen Bildungseinrichtungen de facto bis zum 20. April zu sind. Die Entscheidung betrifft damit 6.000 Schulen und rund 9.800 Kitas im Freistaat.

Arbeitsministerin Carolina Trautner (CSU) richtete zur Gewährleistung der Kinderbetreuung einen Appell an die Arbeitgeber, wonach Arbeitszeiten flexibel gestaltet werden sollten. Nach Möglichkeit solle im Homeoffice gearbeitet werden. Alternativ solle zunächst Urlaub in Betracht gezogen werden. Notgruppen soll es als Ausnahme für Kinder geben, deren einzige Betreuungsperson etwa in medizinischen Bereichen oder bei Hilfsorganisationen arbeitet. Großeltern sollen möglichst nicht zur Betreuung herangezogen werden, weil besonders alte Menschen zur Hauptrisikogruppe zählen, so Ministerpräsident Söder.