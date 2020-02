Sturm „Sabine“ ist da! Erdinger Schüler haben heute schulfrei

Schulsachen werden heute mal nicht benötigt...

Den Sonntag über hatte man es bereits kommen sehen: Aufgrund der möglichen verheerenden Auswirkungen des Sturmtiefs „Sabine“ fallen in weiten Teilen Bayerns am Montag die Schulen aus, so auch in Stadt und Landkreis Erding.