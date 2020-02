Ausstellung bis zum 20. April Elektrische Surfbretter, intelligente Lampen und vieles mehr

Innovationen bayerischer Start-ups sind derzeit in einer Ausstellung am Airport zu sehen. Foto: FMG

FLUGHAFEN. Was haben ein elektrisch betriebenes Surfbrett, intelligente Bürobeleuchtung und plastikfreie Verpackungen für Lebkuchen gemeinsam? Bei allen drei Ideen handelt es sich um Innovationen bayerischer Start-ups. Diese und weitere Exponate sind in der aktuellen Ausstellung „MCBW START UP“ am Flughafen München zu sehen. Sie findet im Rahmen der Munich Creative Business Week (MCBW) statt, dem größten Designevent in Deutschland. Die Ausstellung kann bis zum 20. April 2020 im Terminal 2 des Münchner Flughafens, Ebene 04, südlicher Check-In-Bereich besichtigt werden. Insgesamt 13 junge Unternehmen präsentieren am Flughafen ihre Ideen, die sich vor allem durch innovative Ansätze hervorheben:



Die Aerofoils GmbH aus Garching hat in Kooperation mit der AUDI AG ein Surfbrett mit Elektroantrieb entwickelt. Ganz ohne Wind und Wellen können Sportler so mit bis zu 45km/h über das Wasser gleiten.



Das Start-up HEAVN aus München entwickelt und vertreibt eine

Lampe für Bürobeleuchtung, die Intensität, Farbtemperatur und Leuchtrichtung des Lichts intelligent auf den Tagesverlauf oder die Benutzung abstimmt.



Das batteriebetriebene Elektrofahrzeug Sion von Sono Motors ist konsequent nachhaltig gedacht: Vom Bezug der Rohstoffe, der Produktion des Fahrzeugs mit 100 Prozent Ökostrom, bis zum Betrieb mit erneuerbaren Energien.



In der Verpackungsbranche bietet das Nürnberger Start-up Pfeffer & Frost ein neues, plastikfreies Verpackungskonzept für traditionelle Nürnberger Lebkuchen. Das Gebäck wird in einer ökologisch abbaubaren Frischhaltefolie und einer neu designten stabilen Kartonbox verpackt.

In Zusammenhang mit der Ausstellung findet am 10. März 2020 von 17 bis 22 Uhr außerdem das MCBW START UP Symposium zum Thema „Innovation und Design“ im Pressezentrum Forum M des Münchner Airports statt. Unter den Referenten ist auch Dr. Marc Wagener, Geschäftsführer der LabCampus GmbH. In den kommenden Jahren entsteht mit dem LabCampus ein eigener Innovationsstandort am Flughafen München. Mehr Informationen online unter www.labcampus.de sowie https://bayern-design.de/de/veranstaltung/mcbw-start-symposium