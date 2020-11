Am 18. Dezember Trickfilmtage remote und online

Die Corona-Pandemie hat das tägliche Leben verändert. Gerade in der Jugendarbeit ist daher Umplanen und Neudenken die Devise des Jahres 2020.

Landkreis BGL. Da auch TrickfilmFESTIVALtage und TrickfilmPROJEKTtage nicht im klassischen Sinn veranstaltet werden können, hat der Kreisjugendring Berchtesgadener Land (KJR) mit seinem Partner Q3 Quartier für Medien.Bildung.Abenteuer nach neuen Möglichkeiten gesucht: Das große Festival wird heuer am 15. Dezember ab 8 Uhr morgens über die virtuelle Leinwand flimmern – angepasst an die Stundeneinteilung von Schulen.

Natürlich kann jeder das Festival auch noch bis Jahresende streamen.

Dabei knüpft der KJR an das ursprüngliche Konzept an, aber mit neuen Ideen. Weil es aktuell schwierig ist, Projekttage mit Workshops an Schulen und anderen Einrichtungen anzubieten, haben die Organisatoren entschieden, diesen Teil remote, also auf Distanz, stattfinden zu lassen.

Der Kreisjugendring unterstützt dabei weiterhin medienpädagogische Aktivitäten, wie die Produktion von Trickfilmen. Mit der Anmeldung wird den Teilnehmenden ein Projektansprechpartner zur Seite gestellt. Zur medienpädagogischen Unterstützung erhalten sie neben den Trickfilmboxen zusätzlich ein Tablet, um auch über die Entfernung optimal betreut werden zu können. Der Projektpartner kann über eine Videochatfunktion aufkommende Fragen direkt klären.

Über die Webseite www.trickfilmtage.de finden Interessierte alle Verleiher der Trickfilmboxen, etwa den Kreisjugendring. Die Funktionen der Trickfilmbox kennenzulernen und praktisch umzusetzen, gelingt mit den Erklärvideos ganz leicht.