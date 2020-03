Gut gemacht Flüchtlinge schließen erfolgreich die Ausbildung ab

Vor sechs Jahren kamen die beiden jungen Männer nach Bayern.

Altötting. „Eine sensationelle Leistung“, so fasst es der BRK-Kreisvorsitzende Herbert Hofauer zusammen. Denn vor gut sechs Jahren führte die Flucht Abdul Khaliq Rezai aus Afghanistan und Mubarek Bedri Fato aus Äthopien in den Landkreis Altötting. Beide machten ein Praktikum in der KFZ-Werkstatt des BRK, und Werkstattmeister Albert Zwislsperger war sich recht schnell sicher, dass die beiden das Zeug dazu hatten, die Ausbildung zum KFZ-Mechatroniker zu schaffen. Dreieinhalb Jahre steckten die beiden nicht nur viel Fleiß und Energie in ihre Ausbildung, das Erlernen der deutschen Sprache – wobei ein bayerischer Akzent nicht zu verleugnen ist – stand mit an erster Stelle. „Einen großen Anteil an dem erfolgreichen Abschluss hat Albert Zwislsperger, der die beiden unter seine Fittiche nahm und ihnen in den dreieinhalb Jahren mit Rat und Tat zur Seite stand“, so BRK-Direktor Josef Jung. Beide werden jetzt als KFZ-Mechatroniker vom BRK-Altötting übernommen.