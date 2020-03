Lampenfieber inklusive Gitarrist Viktor Ipatow: Vom Klassenzimmer auf die Bühne

Vielen Musikschülern hat Viktor Ipatow schon die Freude an der Musik vermittelt. Nun freut er sich auf sein erstes

Landkreis. Die Musik ist schon immer seine Leidenschaft: Viktor Ipatow, der im Alter von 12 Jahren mit seiner Familie aus der Ural-Region/Russland nach Bayern gekommen ist, erinnert sich: „Schon in früher Kindheit hat sich gezeigt, dass weder Handwerkliches noch Naturwissenschaftliches meine Stärke sind. Dafür war ich früh begeistert von Rhythmen und hatte ein Gespür für Harmonien. Mein Vater hat schnell erkannt, dass Musik mein Gebiet ist ...“ Der kleine Viktor musste allerdings zum Üben fast gezwungen werden, wobei „mein Vater stets versicherte, dass ich eines Tages dankbar dafür wäre ...“, schmunzelt Viktor, der inzwischen selbst dreifacher Vater ist.

Sein erstes Instrument war ein Knopfakkordeon und schon bald spielte der junge Musiker dieses so vortrefflich, dass er sogar ein Stipendium als begabter Schüler erhielt.

In Berchtesgaden verbrachte seine Familie die erste Zeit in Deutschland und eine Förderung gab es für Viktor hier nicht: „Mit meinem Vater bin ich als Straßenmusiker aufgetreten. Und dabei habe ich zum ersten Mal gespürt, was Musik für meine Seele bedeutet, als Zuhörer vor lauter Freude in Tränen ausbrachen. Von da an wollte ich immer nur noch besser spielen“, schildert der Musiker einen Schlüsselmoment. Erst einmal musste er allerdings das Instrument wechseln, denn Viktor Ipatow sen. befand, dass mit dem Knopfakkordeon in Deutschland nicht viel zu verdienen ist. So kam Viktor zur Gitarre - und mit 16 Jahren war er so gut, dass er an der Altöttinger Berufsfachschule für Musik angenommen wurde.

Dann aber ein Rückschlag: Vor lauter Vorfreude auf ein Konzert war der junge Musiker ganz übermütig - und verletzte sich an einer zuschlagenden Tür schwer die Hand: „Die Folge war, dass ich kein gutes Konzert spielen konnte und mir daraus ein psychologisches Problem erwuchs.“ Um so eifriger übte der junge Mann und gesteht: „Es war lange Zeit ein Kampf ...“

Seine Liebe zur Musik verlor Viktor Ipatow aber trotzdem nicht: Er studierte am Richard-Strauss-Konservatorium in München und begann vor nahezu 20 Jahren seine Lehrtätigkeit, u.a. an der Musikschule Burgkirchen, beim Musikverein Unterneukirchen und als privater Musiklehrer. Vielen Musikschülern vermittelte er die gleiche Begeisterung für Musik, die ihn selbst antreibt: „Einige meiner Schüler konnten sich bereits bei Musikerwettbewerben beweisen“, freut er sich. „Am wichtigsten ist mir, dass die Jugendlichen Spaß am Musizieren haben. Deshalb orientiere ich mich an jedem Schüler und gehe mit dem Tempo vor, dem er gewachsen ist. Wenn es menschlich zwischen mir und den Schülern passt, funktioniert das meist.“ Die wichtigste Maxime, die er seinen Schülern mit auf den Weg gibt, lautet „Niemals aufgeben, was Dir wichtig ist, egal was passiert ...“

Seine große Leidenschaft, so verrät der Musiklehrer, gehört der Komposition: „Ich liebe es, Stimmungen und Gefühlen musikalisch Ausdruck zu geben.“ Dabei kann er auf den reichen Schatz russischen Liedgutes bauen, der so unvergleichlich emotional und leidenschaftlich ist: „Je melancholischer ein Lied ist, um so glücklicher empfinden die Zuhörer“, beschreibt er die Besonderheit russischen Liedgutes, die natürlich auch auf seine Kompositionen abgefärbt hat. Dennoch bleibt Viktor Ipatow experimentierfreudig und klimpert schon mal Songs von Bryan Adams auf der Balalaika.

Im Altöttinger Café Nea Zoi traf der Musiker schließlich auf gleichgesinnte Musiker und gründete 2016 gemeinsam mit Winston Jud das Duo „Winston & Vitja“: „Schon lange ist es mein Herzenswunsch, auf der Bühne zu stehen: Mit Winston habe ich einen kongenialen Partner gefunden.“ Mittlerweile haben sie sich mit Matthias Rottenaicher und Sven Khabegh verstärkt. Ein Konzert mit vollem Haus im Nea Zoi und Auftritte in österreichischen Clubs haben das Quartett zum nächsten Schritt ermuntert: Am 7. März geben sie ab 20 Uhr im Stadtsaal Neuötting ein gut zweistündiges Konzert. Dabei spielen sie zu hundert Prozent eigene Kompositionen - melancholischen, tiefgründigen Pop-Rock mit sphärischen Elementen und mit emotionalen und poesievollen Texten in Englisch, aber auch Russisch. „Es wird sehr gefühlvoll“, verspricht Viktor Ipatow, der sich freut, dass viele seiner Schüler schon ihr Kommen zugesagt haben.

Das Lampenfieber, dass sich allmählich einstellt, gehört für den Gitarristen dazu: „Es ist für mich wie ein berauschender Cocktail, der mir ermöglicht, die Seelen der Zuhörer zu berühren. Ich hoffe, dass das nie vergeht ...“, sagt er und dankt seinem Vater/Gitarrenlehrer: „Mit der Musik hat er mir den Zugang zu etwas gewährt, was meine Seele fliegen lässt ...“