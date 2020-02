Vor Saisonstart SV Wacker empfängt FC Ingolstadt

Das letzte Vorbereitungsspiel beginnt in der Wacker-Arena am Samstag um 14 Uhr

Burghausen. Der SV Wacker Burghausen empfängt am Samstagnachmittag um 14:00 Uhr den FC Ingolstadt 04 II. Wie bereits das vergangene Testspiel gegen den TSV 1880 Wasserburg wird auch diese Begegnung in der Wacker-Arena stattfinden. Nach den vergangen Vorbereitungsspielen gegen den SV Ried, SV Kirchanschöring, SB Chiemgau-Traunstein, SV Erlbach, DJK Vilzing und den TSV 1880 Wasserburg stellt die Partie mit den Ingolstadt-Schanzern den insgesamt siebten und letzten Härtetest vor dem Pflichtspielstart 2020 dar.

In der darauffolgenden Woche bereitet sich die Mannschaft um Chef-Trainer Leonhard Hass dann auf das Auswärtsspiel beim SV Viktoria Aschaffenburg vor. Anpfiff im Stadion am Schönbusch ist am 07.03.2020 um 14:00 Uhr.