Fleißig gelernt 13 neue Sanitäter beim BRK Altötting

BRK-Direktor Jung: Sanitäts-Ausbildung ist die Basis für alle BRKler

Altötting. 13 Ehrenamtliche aus Bereitschaft und Jungendrotkreuz haben jetzt ihre Prüfung zum Sanitäter erfolgreich ablegt. 60 Stunden wurde in den vergangenen Monaten an Wochenenden und Abenden geübt, gelernt und wiederholt. Am vergangenen Samstag war es dann soweit: Zuerst musste die theoretische Prüfung abgelegt werden, danach ging’s zur praktischen Erfolgskontrolle mit einer Reanimation und der Behandlung diverser Fallbeispiele. Zum Abschluss gab’s dann noch eine mündliche Prüfung. 13 Teilnehmer konnten am Ende von BRK-Direktor Josef Jung und den beiden Lehrgangsleitern Günther Kronwitter und Alexander Bleninger sowie Franz Fischer, Chefarzt des BRK Altötting, ihre Urkunden über den erfolgreichen Abschluss der Prüfung in Empfang nehmen.

Für BRK-Direktor Josef Jung ist der Sanitätskurs das wichtigste „Basic“, das es im Roten Kreuz gibt. Der Kurs, der auf dem klassischen Erste-Hilfe-Kurs aufbaut, vermittelt ein breites Basiswissen, wenn es um die Versorgung von verletzten Personen geht. Dazu gehören unter anderem Kenntnisse der grundlegenden Anatomie und Physiologie, der Umgang mit einem bewusstlosen Patienten, der Kreislaufstillstand, spezielle Krankheitsbilder und Verletzungen und deren Behandlung sowie Rettung und Transport.

Sie neuen Sanitäter im Einzelnen:

Bereitschaft Altötting:

Harriet Gottschaller, Selina Perzl

Bereitschaft Burghausen:

Jasmin Patsch, Yara Zemke, Julia Zöllner

Bereitschaft / Fachdienst San:

Sebastian Beyer

Bereitschaft / Suchdienst (KAB):

Ilka Pichler

Bereitschaft Reischach:

Lisa Buchner

JRK Altötting:

Max Brüchner

JRK Burgkirchen:

Lisa Belzer, Alena Heid, Isabell Heidrich, Alischan Schuch