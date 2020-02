Gewinner aus dem Landkreis Mit dem IHK-Bildungsexpress zum FC Bayern München

IHK prämiert erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Gewinnspiel

MÜHLDORF/ALTÖTTING. Mit knapp 500 Teilnehmern hatte sich der IHK-Bildungsexpress im vergangenen November wieder als Renner bewiesen. Auf der Zugfahrt von Mühldorf nach Salzburg und zurück konnten die Schülerinnen und Schüler die Weichen für ihre berufliche Zukunft stellen und über 30 Ausbildungsbetriebe aus den Landkreisen Altötting und Mühldorf kennenlernen. Besonders fleißige Jugendliche mit vielen Gesprächen hatten zugleich die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Herbert Prost, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Mühldorf, hat nun die sechs glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner prämiert. Jürgen Schmid aus Haiming hat zwei Karten für das Fußball-Bundesligaspiel des FC Bayern München am 21. Februar gegen SC Paderborn 07 in der Allianz-Arena gewonnen. Marie Meisl aus Polling darf sich über ein iPad freuen. Reisegutscheine der Deutschen Bahn im Wert von je 50 Euro gingen an Phillip Günther aus Töging, Lena Wimmer aus Gars Bahnhof und Katharina Sojer aus Kirchweidach. Einen Erlebnisgutschein von Jochen Schweizer gewann Sarah Pfeilstetter aus Niedertaufkirchen.