Ein Extra unterm Weihnachtsbaum Glückliche Burghauserin gewinnt Apple McBook Pro

Sie ist einer der Hauptpreisträger bei der Adventskalender-Verlosung des Lions Club Altötting-Burghausen.

BURGHAUSEN. Bei der nochmaligen Überprüfung der Gewinnnummern stellte Jutta Mitzkus aus Burghausen fest, dass sie zu den Hauptgewinnern der Aktion Licht ins Dunkel vom Hilfswerk des Lions Club Altötting-Burghausen gehört. Mit großer Freude nahm sie aus den Händen von Ullrich Dreistein (rechts) vom Lions Club Altötting Burghausen in Anwesenheit von Helmut Radecker (links), Geschäftsführer des Sponsors Masitcon in Emmerting, ein nagelneues Apple MacBook Pro im Wert von 1800 Euro entgegen, welches sie gemeinsam mit ihrer studierenden Tochter nutzen will.

Gemeldet hat sich inzwischen auch die/der GewinnerIn des Autos. Wer es ist, wird demnächst verraten.